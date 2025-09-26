ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଜ ବାଣ ତିଆରି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
Supreme Court Decision On Firecrackers: ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ମୂଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ନିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ସମୟରେ ବାଣଫୁଟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଜ ବାଣ ତିଆରି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଥର ବଜାରରେ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏଥର ସବୁଜ ବାଣ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ବିହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାରରେ ଖଣି ଖନନ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅବୈଧ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇଛି। ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ଆତସବାଜି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷେଧକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ।
କୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେଗୁଡିକ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ହେବା ନେଇ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
