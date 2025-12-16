Anti-Conversion laws: ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ନେଇ ୧୦ ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ୍....

Anti-Conversion laws: ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବିବାହ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ(Minority)ଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ(UP), ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ(MP), ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ।
Trending Photos
Anti-Conversion laws: ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବିବାହ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ(Minority)ଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ(UP), ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ(MP), ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼, ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୈତିକ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପସ୍ମାନ୍ଦା ମୁସଲିମ୍ ଫୋରମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଭେଦ ମଲ୍ଲିକ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାନୁଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାଭେଦ ମଲିକଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଆବେଦନ ସହିତ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ।
ଜାଭେଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ଆଡ଼ରେ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାରଣ ବିନା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ମାମଲା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଜମିଆତ ଉଲେମା-ଏ-ହିନ୍ଦ ଏବଂ ସିଟିଜେନ୍ସ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପିସ୍ ଭଳି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଏହା ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।