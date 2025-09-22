Ahmedabad Plane Crash Case: ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଲୁଚାଯାଇଥିଲା

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ୧୦୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରାଯାଇଛି ତାହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟିଥିଲା, କ’ଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନାହିଁ।
Ahmedabad Plane Crash Case: ୨୦୨୫ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏହି ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କୋର୍ଟ-ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)ଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବାକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଜୁନ୍ ୧୨ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୬୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ବିମାନ ମାଡ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ବିମାନଟି ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ତୃଟି କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅମିତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଏନଜିଓ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାଟର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (AAIB) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି ।
