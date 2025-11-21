Advertisement
Special Intensive Revision: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ କୋର୍ଟ

Special Intensive Revision: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। କେରଳ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 21, 2025, 02:58 PM IST

SC Issues Notice to EC: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଥରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। କେରଳ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପୁଣିଥରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଏସଭିଏନ ଭଟ୍ଟି ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୂତନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବ।

କେରଳରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେରଳରେ SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କରାଯିବ।

ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ SIR ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ DMK, CPI(M), ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜବାବ ମାଗିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIRକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ SIR ଭୋଟର ତାଲିକା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦଳର ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଭୁରିଆ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବାସ ନୀତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୨ ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ।

