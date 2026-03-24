Supreme Court of India: ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Trending Photos
Supreme Court of India: ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ SC ମାନ୍ୟତା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ALSO READ: DA Hike: ଖୁସି ଖବର! ଏହି ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା,ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ୭ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ...
ବିଚାରପତି ପି.କେ.ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ହରାଇବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (SC) ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଲାଇଭ୍ ଲ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକକାଳୀନ ଧାରା (୩) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଧାରା (୩) ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିବା ଧର୍ମରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଦାବି କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଏକକାଳୀନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାରା(୩)ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନଥିବା କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ହରାଇବ।