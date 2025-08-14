SIR ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ SC, ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ହଟା ଯାଇଥିବା ନାମର ତାଲିକା ଜାରି କରିବ EC
Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:21 PM IST

Supreme Court On SIR: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବେ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ବିରୋଧରେ ଦାୟର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ୬୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୃତ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା ସେୟାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରେ ହେବ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଭୁଲ ଭାବରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ସମୟ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ କାହିଁକି ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ (ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ) ସୂଚନା ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଦେଇଛୁ। କୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ କଠୋର ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟ ବାଗଚିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ।

ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଚିତ୍: SC
ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ।

