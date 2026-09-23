‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ହେବ କି ଦଣ୍ଡ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ନିଜ ବିବେକ ଆଧାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ଟି.ଏମ୍. କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଯାଚିକାରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ସମସ୍ତ ୬ଟି ପଦକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି।
୧୯୮୬ର ‘ବିଜୋ ଇମାନୁଏଲ୍’ ରାୟର ଉଲ୍ଲେଖ
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ୧୯୮୬ର ‘ବିଜୋ ଇମାନୁଏଲ୍ ବନାମ କେରଳ ରାଜ୍ୟ’ ମାମଲାର ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜ ବିବେକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇନଥିବା କିଛି ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି।
କ’ଣ ନେଇ ଟି.ଏମ୍. କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଯାଚିକା?
ଟି.ଏମ୍. କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଯାଚିକାରେ ୧୯୭୧ର Prevention of Insults to National Honour Act ର ୨୦୨୬ର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଯାଚିକାରେ ‘ଜାତୀୟ ଗୀତ’ର ପରିଭାଷା, ସମସ୍ତ ୬ଟି ପଦକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଏବଂ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’କୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପୂର୍ବରୁ ଗାଇବା ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି।
ଯାଚିକାକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏସ୍. ମୁରଲୀଧର ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ‘ଜାତୀୟ ଗୀତ’ ଶବ୍ଦକୁ ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ, କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ତୁଷାର ମେହତା ଯାଚିକାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି—ଜାତୀୟ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ବିବେକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କିପରି ରହିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ବାକି ରହିଛି।