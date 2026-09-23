Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ହେବ କି ଦଣ୍ଡ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟକ ଟି.ଏମ୍. କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଯାଚିକାରେ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ସମସ୍ତ ୬ଟି ପଦକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 23, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:15 AM IST
‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ହେବ କି ଦଣ୍ଡ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5