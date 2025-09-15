Waqf Amendment Act 2025: ଓ୍ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି.. ଧାରା ଉପରେ ରୋକ୍...
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2923361
Zee OdishaOdisha National-International

Waqf Amendment Act 2025: ଓ୍ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି.. ଧାରା ଉପରେ ରୋକ୍...

Waqf Amendment Act 2025: ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ୍ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉନାହୁଁ ବରଂ ନୂତନ ଆଇନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, କମିଶନରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:13 PM IST

Trending Photos

Waqf Amendment Act 2025: ଓ୍ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି.. ଧାରା ଉପରେ ରୋକ୍...

Waqf Amendment Act 2025: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ୨୦୨୫ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୱାକଫ ଗଠନ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହେବା ଉଚିତ୍। ଜଣେ ଅଣମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ୍ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉନାହୁଁ ବରଂ ନୂତନ ଆଇନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, କମିଶନରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Waqf Amendment Act
ଓ୍ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି.. ଧାରା ଉପରେ ରୋକ୍...
Odia News
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି: ଆଜି ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
habisyali yojana
ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା, ୧୯ରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ
ind vs pak asia cup
IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏମିତି ସୋଦିଲେ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ...କହିଲେ କୁଳଦୀପ ଆସିଲେ ଆଉ..
;