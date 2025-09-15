Waqf Amendment Act 2025: ଓ୍ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି.. ଧାରା ଉପରେ ରୋକ୍...

Waqf Amendment Act 2025: ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ୍ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉନାହୁଁ ବରଂ ନୂତନ ଆଇନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, କମିଶନରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
Waqf Amendment Act 2025: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ୨୦୨୫ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୱାକଫ ଗଠନ ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ହେବା ଉଚିତ୍। ଜଣେ ଅଣମୁସଲମାନଙ୍କୁ ସିଇଓ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାକଫ୍ ଆଇନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉନାହୁଁ ବରଂ ନୂତନ ଆଇନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଉଛୁ। ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, କମିଶନରଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति… pic.twitter.com/ZC1iXufvYh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2025