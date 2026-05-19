Supreme Court: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ

Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଏବଂ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Supreme Court: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଏବଂ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ।" କୋର୍ଟ ଏକ ଦୃଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ପ୍ରୟାସ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ:
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ABC) କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ସହାୟକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।
ରୋଗ ନିରୋଧୀ ଟୀକା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାରେ ଆଣ୍ଟି-ରାବିଜ୍ ଟୀକା ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
ରୋଗୀ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁକୁରମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, ରାବିଜ୍ ପୀଡିତ, କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ:
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର କିମ୍ବା ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତୀୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପାଳନର "ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତୀୟ ଭାବରେ ବିଚାର" କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କର ରହିବ।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପାଳନ ନ କରିବା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବମାନନା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଥିବା ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଆବେଦନର ବିସ୍ତୃତ ଶୁଣାଣି କରିବା ପରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାନୁଆରୀ 29 ରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ।