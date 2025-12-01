Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3025138
Zee OdishaOdisha National-International

ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, COVID-19 ସମୟରେ ଆକାଶ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଆକାଶର ତାରା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:18 PM IST

Trending Photos

ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Delhi pollution: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, COVID-19 ସମୟରେ ଆକାଶ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଆକାଶର ତାରା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ନଡ଼ା ଜାଳିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ କାରଣ । ଏହା କାହା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅହଂକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

କୋର୍ଟ CAQM ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, CAQM ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଚୁପ୍ ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ! COVID-19 ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନୀଳ ଆକାଶ ଏବଂ ତାରା କିପରି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ?" CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ASG କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ - ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, CPCB, ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, ସମାଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଆସିବା ଉଚିତ।

CJI CAQM କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଯୋଜନା କ'ଣ। CAQM ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି। ASG ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ - ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ CPCB ର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବୁ।"

Also Read- Jupiter Transit 2025: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଚଳନ, ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଧନ

Also Read- 8th pay commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଏବଂ DA ବୃଦ୍ଧି ତାଜା ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
Samantha Ruth Prabhu
ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ..
Odisha assembly
Odisha Assembly: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha assembly
ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର; ୮ ମାସ ବିତିଗଲା, ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ
India vs South Africa
ବାରବାଟୀରେ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ; କମିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ ଖେଳାଳି