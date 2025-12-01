ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, COVID-19 ସମୟରେ ଆକାଶ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଆକାଶର ତାରା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି।
Trending Photos
Delhi pollution: ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ, COVID-19 ସମୟରେ ଆକାଶ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଆକାଶର ତାରା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ନଡ଼ା ଜାଳିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ କାରଣ । ଏହା କାହା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ଅହଂକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କୋର୍ଟ CAQM ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, CAQM ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଚୁପ୍ ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ! COVID-19 ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନୀଳ ଆକାଶ ଏବଂ ତାରା କିପରି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ?" CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ।
ASG କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ - ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, CPCB, ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, ସମାଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କଠାରୁ ଆସିବା ଉଚିତ।
CJI CAQM କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଯୋଜନା କ'ଣ। CAQM ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି। ASG ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ - ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ CPCB ର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବୁ।"
Also Read- Jupiter Transit 2025: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଚଳନ, ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଧନ
Also Read- 8th pay commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଏବଂ DA ବୃଦ୍ଧି ତାଜା ଅପଡେଟ୍