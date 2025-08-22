Supreme Court's big decision: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣ, ବନ୍ଧ୍ୟା କରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2891811
Zee OdishaOdisha National-International

Supreme Court's big decision: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣ, ବନ୍ଧ୍ୟା କରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସ୍ତା ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

Supreme Court's big decision: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣ, ବନ୍ଧ୍ୟା କରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

Supreme Court's big decision: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସ୍ତା ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା'ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଛାଡି ଦିଆଯିବ, କେବଳ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରେବିଜ୍ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ।

 

ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସ୍ର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ।

କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ୫ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

  • କୁକୁରଙ୍କ ମାମଲାରେ ରାୟ ଦେବା ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ପରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଛାଡି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କର ରାବିଜ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
  • ଯଦି କୁକୁର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।
  • କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ।
  • ସାରା ଦେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୁକୁର ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
  • ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କେହି କୁକୁର ଧରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନିୟମ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

vigilance raid
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ ସିଡିଏମଓ ଅଫିସର ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ
IIM Raipur
IIM Raipur: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରାୟପୁର ସିଙ୍ଗାପୁର ସହିତ ବୈଠକ
Supreme Court's big decision
ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣ, ବନ୍ଧ୍ୟା କରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
Delhi School
Delhi School: ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ
South America Earthquake
South America Earthquake: ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୮.୦
;