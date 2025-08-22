ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସ୍ତା ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Supreme Court's big decision: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସ୍ତା ବୁଲା କୁକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା'ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଛାଡି ଦିଆଯିବ, କେବଳ ସେହି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରେବିଜ୍ ସଂକ୍ରମିତ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ।
Stray dogs in Delhi NCR matter | Supreme Court modifies August 11 order saying stray dogs will released back to the same area after sterilisation and immunisation, except those infected with rabies or exhibiting aggressive behaviour. pic.twitter.com/3s3o6ccQR1
— ANI (@ANI) August 22, 2025
ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସ୍ର ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ୫ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି