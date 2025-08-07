'ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ', ED କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

Supreme Court On ED: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED)କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆଇନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ ରାୟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଉଜ୍ଜଳ ଭୂୟାଁ ଓ ବିଚାରପତି ଏନ କୋଟିଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ EDର ଗିରଫଦାରୀ, ତଲାସ ଓ ଜବତ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ (ଏଏସଜି) ଏସଭି ରାଜୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମୀକ୍ଷା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଅପିଲ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ "ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅପରାଧୀ" ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏକାଧିକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ତଦନ୍ତକୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭୂୟାଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଜେନ୍ସିର କମ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ଆପଣ ଜଣେ ଠକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ମୋର ଏକ ରାୟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ED ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ECIR (ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ) ଦାଖଲ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍। ଆମେ EDର ପ୍ରତିଛବି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ୫-୬ ବର୍ଷ ହାଜତ ପରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ?।"
ASG ଆହୁରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେମ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରାୟତଃ ଅଦକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ PMLAର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ରହିବ।