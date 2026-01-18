Khamenei on Trump: ଖେମେନେଇଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଗରେ ଫେଲ ମାରିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ରଣନୀତି, ଇରାନରେ ଶେଷ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ !

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଇରାନରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସ

Khamenei on Trump:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଇରାନରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମେନେଇ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଖେମେନେଇ ନିଜେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସମର୍ଥିତ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଇସ୍ରାଏଲର ନାମ ସମେତ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଇରାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ତେଲ ଅଭିଭ ଦେଶକୁ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇରାନୀ ଜନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ରୋହ ଇରାନକୁ ଘେରି ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ଖାମେନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିଂସା ଏବଂ ଜୀବନହାନି ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

ପ୍ରତିବାଦ, ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଇରାନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଗଲା। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଇରାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।

ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସେବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜିଂ ସେବା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଲେବାନନର ହିଜବୋଲା ସଂଗଠନ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ବୋଲି କହିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ G7 ଦେଶମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି କରିଛି, ଏହାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛି।

