Sushila Karki: ସୁଶୀଳା କାର୍କି ହେଲେ ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Sushila Karki: ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳର ନୂତନ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଉଡେଲ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା କାର୍କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରହିସାରିଛନ୍ତି।
ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମତ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ନେପାଳର କାମଚଳା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନେପାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୟନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି।
ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ଜନ୍ମ ୭ ଜୁନ୍ ୧୯୫୨ରେ ନେପାଳର ବିରାଟନଗରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୧୯୭୨ରେ ବିରାଟନଗରରୁ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ୧୯୭୫ରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (BHU)ରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୧୯୭୮ରେ କାର୍କି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ଆଇନ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ୧୯୭୯ରେ ସେ ବିରାଟନଗରରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ୧୯୮୫ରେ ଧରନର ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୯ରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହିପରି ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି
୨୦୧୦ରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ଏବଂ ୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬ ରୁ ୬ ଜୁନ୍ ୨୦୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୭ରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବା ପରେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଂସଦକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦକୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ଯିଏ କ୍ଷମତାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନଥିଲେ।