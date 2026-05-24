ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତୃଟି; ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ତୃଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବାହାରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପ୍ରାୟ ୨୫ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାସିର ବେଷ୍ଟ ନାମକ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ବା ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ସମଗ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସେବା ହିଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (FBI) ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ FBI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ମାସରେ ଏକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାନ୍ସ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାର୍ଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଗୁପ୍ତ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇଭାଙ୍କାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି, ଆମେରିକୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜଣେ IRGC ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଭାଙ୍କାଙ୍କ ଘରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଭାଙ୍କାକୁ ହତ୍ୟା କରି କାସେମ ସୋଲେମାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା।