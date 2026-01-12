Advertisement
Drones spotted in LoC: ସୀମାରେ ଦେଖାଗଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ

Drones spotted in LoC: ସୀମାରେ ଦେଖାଗଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବା, କାଠୁଆ, ରାଜୌରୀ, ପୁଞ୍ଚ ଏବଂ ଜମ୍ମୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ରାଜୌରୀର ନୌଶେରା ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:06 AM IST

Drones spotted in LoC: ସୀମାରେ ଦେଖାଗଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ

Drones spotted in LoC: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବା, କାଠୁଆ, ରାଜୌରୀ, ପୁଞ୍ଚ ଏବଂ ଜମ୍ମୁର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ରାଜୌରୀର ନୌଶେରା ସେକ୍ଟରରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଡ୍ରୋନ୍‌ର ପ୍ରକୃତି କିମ୍ବା ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନୌଶେରା ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗଣିଆ-କାଲସିଆନ୍ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:35 ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେନା ସୈନିକମାନେ ହାଲୁକା ମେସିନ୍ ଗନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ, ରାଜୌରୀର ତାରିଆଥ ଅଞ୍ଚଳର ଖବ୍ବାର ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ କାଲକୋଟର ଧର୍ମଶାଳା ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଭାରଖ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7:15 ସମୟରେ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ରାମଗଡ଼ ସେକ୍ଟରର ଚକ୍ ବାବରାଲ୍ ଗ୍ରାମ ଉପରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଝଲସୁଥିବା ଆଲୋକ ସହିତ ସମାନ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉଡ଼ିଥିଲା।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟତଃ ପରାଜୟ ପରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ସାମରିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଭାରତର ଶାନ୍ତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାକିସ୍ତାନୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ।

