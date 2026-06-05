Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238299
Zee OdishaOdisha National-InternationalEbola Case in Rajsthan: ରାଜସ୍ଥାନରେ ସଂଦିଗ୍ଧ ଏବୋଲା ରୋଗୀ, ନିକଟରେ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଫେରିଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତ

Ebola Case in Rajsthan: ରାଜସ୍ଥାନରେ ସଂଦିଗ୍ଧ ଏବୋଲା ରୋଗୀ, ନିକଟରେ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଫେରିଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୟପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁରର RUHS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ମ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 05, 2026, 01:14 PM IST

Trending Photos

Ebola Case in Rajsthan: ରାଜସ୍ଥାନରେ ସଂଦିଗ୍ଧ ଏବୋଲା ରୋଗୀ, ନିକଟରେ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଫେରିଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତ

Ebola Case in Rajsthan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୟପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଇବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁରର RUHS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି। 

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪:୩୦ ସମୟରେ ଏୟାର ଆରବିଆର ଏକ ବିମାନରେ ଶାରଜା ଦେଇ ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ RUHS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। RUHS ହସ୍ପିଟାଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଅନିଲ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣେର ଏକ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ମହିଳା ଇବୋଲା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ କି ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ମୋଡ୍‌ରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ଜଣକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଜି ସକାଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଗୁଜବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। 

Also Read: K Annamalai: ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ ନେତା, ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ

Also Read: Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ebola Case in Rajsthan
ରାଜସ୍ଥାନରେ ସଂଦିଗ୍ଧ ଏବୋଲା ରୋଗୀ, ନିକଟରେ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଫେରିଥିଲେ ସଂକ୍ରମିତ
Odisha news
Odisha News:OERCର ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଡପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି
K Annamalai
K Annamalai: ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ ନେତା, ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ
Karnataka politics
Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ
puri news update
Puri News Update:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ