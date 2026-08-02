Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ! ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ ୫ ମୃତ, ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାତ ଉପତ୍ୟକା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାବାଲ ସହରରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଫରାତଫରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ସହରର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଓମରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥଳରୁ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ଯାହା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ଏହା ପଛରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।