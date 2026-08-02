Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ! ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ ୫ ମୃତ, ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ଘଟଣା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଫରାତଫରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:41 PM IST
Pakistan Blast: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ! ପୋଲିସ ଥାନା ବାହାରେ ୫ ମୃତ, ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ EIC...
2
3
4
5