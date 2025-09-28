Swami Chaitanyananda:ଆଗ୍ରାରୁ ଗିରଫ ହେଲା ଭଣ୍ଡ ବାବା ଚୈତନନ୍ୟାନନ୍ଦ

Advertisement
Swami Chaitanyananda:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଠକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରବିବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୩ଟାରେ ଆଗ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କେବଳ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତାରଣା କରିଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀର ପାପ ଶେଷରେ ଶେଷ ହେବ। ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ଭିତର କାହାଣୀ।

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପଳାତକ ଭଣ୍ଡ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଗ୍ରାର ତାଜଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଟେଲ ହୋମ ଫାଷ୍ଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ ରୁମ ନମ୍ବର ୧୦୧କୁ ନିଜର ଆଡ୍ଡା କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ରାତିରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା।

ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା ସମୟରେ ହୋଟେଲ ବାହାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପୋଲିସର ଏକ ଦଳ ହୋଟେଲକୁ ଘେରି ସିଧା ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୧୦୧କୁ ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ "ବାବା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଭୋର 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆମକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନପଚାରି ସିଧା ରୁମକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ସେ ପାଖରେ ରହୁଥିବା କୌଶଳ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୀଡିତମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପୋଲିସର କଠୋରତା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ପାପ ଶେଷରେ ଫାଟିଯିବ। ଏବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁଲାସା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

