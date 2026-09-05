Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jantar Mantar Case:CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଗିରଫ

Jantar Mantar Case: ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ “ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲି” ବୋଲି ଦାବି କରିଥିବା ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 05, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:46 PM IST
Jantar Mantar Case:CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଗିରଫ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Operation Ashdar: ଆତଙ୍କୀ କମାଣ୍ଡର ୟାସିର ନିପାତ, ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା...
2
3
4
5