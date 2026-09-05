Jantar Mantar Case:CJP ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ଗିରଫ

Jantar Mantar Case: ଦିଲ୍ଲୀ ଯନ୍ତରମନ୍ତରରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ “ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲି” ବୋଲି ଦାବି କରିଥିବା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦଶରରେ ତାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। CJP ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ଦିନିକିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ପଟିଆଲା ହାଉସ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ (ଶନିବାର) ଦିନ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାବାଳକ କର୍ମୀଙ୍କ ପିତା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଧମକ ଏବଂ ନାବାଳକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ସୌରଭ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଲାଲରଙ୍କ ବାସଭବନରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଓକିଲ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା:ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ହାଜର କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ମାମଲାରେ SC-ST (ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ) ଆଇନ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଧମକ ସହିତ ଜଡିତ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଥିଲା।
ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୁଲନ୍ଦସହରରୁ କୋର୍ଟ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାହାରେ କୋକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରୁଥିଲେ।ଭାରଦ୍ୱାଜ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ CJPଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜଣେ ନାବାଳକ କର୍ମୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଆହତ କରିଛନ୍ତି।ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗିରଫଦାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରତିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ, ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ମାମଲାରେ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ପୃଥକ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ନାବାଳକ କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ କହିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଧମକ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା।ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ର ଧାରା 351(3), 78, ଏବଂ 79 ସହିତ POCSO ଆଇନ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନର ଧାରା 67 ଲାଗୁ କରିଛି।
ଆଜାଦ ସମାଜ ପାର୍ଟି (କାଂଶୀ ରାମ) ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ନଗିନା ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ।ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପରାଧିକ ଧମକ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି ଆଇନର ଧାରା ମାମଲାରେ ଯୋଡାଯାଉ, ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବଳାତ୍କାର ଧମକ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଉ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଆଘାତ "ସାମାନ୍ୟ" ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିଜେପି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସଂସଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅପରାଧିକ ଧମକ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି ଆଇନର ଧାରା ଯୋଡାଯାଉ। ତଥାପି, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଶନିବାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହାର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।