Add Zee Business As A Preferred Source
App

Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମିଳିଲା ୩ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଆସନ୍ତା ୧ରୁ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲ୍‌ରୁ ବାହାରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:21 PM IST
Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମିଳିଲା ୩ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dara Singh: ଦାରା ସିଂଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌, SSRB ନେଲା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି
2
3
4
5