Swatantra Bhardwaj: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମିଳିଲା ୩ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ

Swatantra Bhardwaj: ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ମାରପିଟ୍ ମାମଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ (ASJ) ସୌରଭ ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଲାଲରଙ୍କ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ୩ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ସେ ଆସନ୍ତା ୧ରୁ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କେଉଁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ?
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏକ ପଡ୍କାଷ୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ୬୦ଟି ଟାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା ୧୧୫(୨) ଏବଂ ୧୨୬(୨) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଧାରା ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୋଗ
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ SC/ST ଆକ୍ଟ ଏବଂ POCSO ଆଇନର ଧାରା ଲଗାଯିବା ଓ ପରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ତାଙ୍କ ପଡ୍କାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧାରା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦଶହରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଧାରା ଯୋଡ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ଗିରଫକୁ ଅବୈଧ ଦର୍ଶାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ଯାଚିକାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ୩ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଥିବାରୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।