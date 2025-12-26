Syria Tragedy: ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, ୮ ମୃତ ଅନେକ ଆହତ...

Advertisement
୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସିରିଆବାସୀ ତୁର୍କୀ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୫ ଲକ୍ଷ ସିରିଆରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

Syria Tragedy: ସିରିଆର ହୋମ୍ସ ସହରଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଠ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି କମରେ ୧୮ ଜଣ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଲାୱି ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମସଜିଦରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା SANA ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ହୋମ୍ସର "ବାଦି ଅଲ-ଦାହାବ ଅଞ୍ଚଳର ଇମାମ୍ ଅଲି ବିନ୍ ଆବି ତାଲିବ୍ ମସଜିଦ ଭିତରେ" ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ ୧୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏକ AFP ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ସିରିଆର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ "ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ସମୟରେ ମସଜିଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଲ ଜଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ମସଜିଦଟି ଇସଲାମର ଆଲାୱି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଜଡିତ, ସିରିଆର ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅହମଦ ଅଲ-ଶାରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିରିଆର ବିଦ୍ରୋହୀ ବାହିନୀ ଡାମାସ୍କସ୍ ଦଖଲ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଶାରା ବଶର ଅଲ-ଆସାଦଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୁଷକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

ଗତ ବର୍ଷ ଧରି, ସିରିଆ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଲାୱି ମିଲିସିଆ ସହିତ ଲଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସିରିଆ(Syria)ର ବୃହତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ (IS) ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ରେ ସିରିଆ ଏବଂ ଇରାକରେ "ଖଲିଫାତ" ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ୨୦୧୭ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଖଣ୍ଡିତ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଆସାଦଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରଠାରୁ, IS ଶାରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ୨୦୧୧ ରେ ସିରିଆ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସରକାରୀ ବାହିନୀ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଦେଶର ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସିରିଆବାସୀ ତୁର୍କୀ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ୫ ଲକ୍ଷ ସିରିଆରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

