Pakistan War News: ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଷ ଓଗାଳିଲା ପାକିସ୍ତାନ, କହିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି ଭାରତ

Trending Photos
Pakistan War News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ଉପରେ 'ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ' କରୁଛି। ତଥାପି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଫ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲ ବଦଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଠକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଛଅ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏକ ଯୋଜନା ଥିଲା।
ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ୨୨ ଏପ୍ରିଲରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ୭ ମଇରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିଏମଓ)ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା।
ବୁଧବାର ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ୪୮ ଘଣ୍ଟାର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ଏଭଳି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଉବୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ତାଲିବାନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।