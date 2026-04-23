Assembly Elections 2026:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ

Trending Photos
Assembly Elections 2026: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ । ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ୧୫୨ଟି ଆସନ ଲାଗି ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ମୋଟ୍ ୪୪,୩୭୬ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମତଦାତାମାନେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏଁ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମୋଟ୍ ୧୪୭୮ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ୩.୬ କୋଟି ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରିବେ। ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରସ (ଟିଏମସି) କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ଥର ସେଠାରେ ଟିଏମ୍-ସି , ବିଜେପି ଏବଂ ବାମଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ସେହିପରି, ତାମିଲନାଡୁରେ ସମସ୍ତ ୨୩୪ଟି ଆସନରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୋଟ୍ ୭୫,୦୬୪ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏଥିରେ ମୋଟ୍ ୪୦୨୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହେଭିଓ୍ବେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୫.୭୫ କୋଟି ଭୋଟର ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଚଳିତ ଥର ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସ୍ ଜିଏମ୍-କେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧି ଏଆଇଏଡିଏମ୍-କେ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବତୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝଗମ୍ (ଟିଭିକେ) ମଧ୍ୟ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।