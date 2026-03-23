Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3150986
Zee OdishaOdisha National-InternationalTamil Nadu Election 2026: ୨୭ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେପି, PMKକୁ ୧୮, AMMKକୁ ୧୧ ସିଟ୍‌

Tamil Nadu Election 2026: ୨୭ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେପି, PMKକୁ ୧୮, AMMKକୁ ୧୧ ସିଟ୍‌

୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୋମବାର ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ଏକ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (AIADMK) ମହାସଚିବ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:27 PM IST

Trending Photos

Tamil Nadu Election 2026: ୨୭ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେପି, PMKକୁ ୧୮, AMMKକୁ ୧୧ ସିଟ୍‌

Tamil Nadu Election 2026: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ NDA ସିଟ୍‌ ବୁଝାମଣା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି । ୨୭ ଆସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେପି, PMKକୁ ୧୮ ସିଟ୍ ଏବଂ AMMKକୁ ୧୧ ସିଟ୍‌ ମିଳିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀଦଳ AIADMK । 

୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୋମବାର ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ଏକ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (AIADMK) ମହାସଚିବ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ. ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ AIADMK ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ NDA ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ତାମିଲନାଡୁ ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ନୈନାର ନାଗେନ୍ଦ୍ରନ୍, ପଟ୍ଟାଲି ମକ୍କଲ୍ କାଚ୍ଚି (PMK) ସଭାପତି ଅନବୁମଣି ରାମଦୋସ୍ ଏବଂ ଆମ୍ମା ମକ୍କଲ୍ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (AMMK) ମହାସଚିବ TTV ଦିନାକରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।

ବିଜେପିକୁ ୨୭ଟି ଆସନ ମିଳିଛି ଯାହା ୨୦୨୧ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହା ପାଇଥିବା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ସାତଟି ଅଧିକ। ଏହି ସମୟରେ, PMK ଏବଂ AMMK କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୮ ଏବଂ ୧୧ଟି ଆସନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ, AIADMK ୧୭୯ ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୬୬ ଟି ଜିତିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ AIADMK ନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ।

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

