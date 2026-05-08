Tamil Nadu Government: ତାମିଲନାଡୁରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ, ମିଳିଲା ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍ ଓ VCKର ସମର୍ଥନ...

Zee OdishaOdisha National-InternationalTamil Nadu Government: ତାମିଲନାଡୁରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ, ମିଳିଲା ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍ ଓ VCKର ସମର୍ଥନ...

Tamil Nadu Government: ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) (CPI-M) କହିଛି ଯେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK)କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଶୁକ୍ରବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 08, 2026, 05:03 PM IST

ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ ଏବଂ ଭିସିକେ ମଧ୍ୟ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ତିନି ଦଳ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଗଠନ: ଭିସିକେ ଏବଂ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ ଟିଭିକେର ସ୍ଥିତି କ’ଣ?

TVK-107
କଂଗ୍ରେସ-5
CPI-2
CPM-2
VCK-2
ମୋଟ-118

ବିଜୟଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିପିଆଇ-ଏମ୍ ବୈଠକ
ପୂର୍ବରୁ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (DMK)ର ସହଯୋଗୀ ଦଳ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) (ସିପିଆଇ-ଏମ୍) କହିଥିଲା ​​ଯେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK)କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଶୁକ୍ରବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲା।

ରାଜ୍ୟରେ 'ନୂତନ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ' ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସିପିଆଇ-ଏମ୍ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା।

VCK ସଭାପତି ଥିରୁମାଭାଲାଭନ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି
ବିଦୁଥଲାଇ ଚିରୁଥାଇଗଲ କାଚ୍ଚି (VCK) ସଭାପତି ଥିରୁମାଭାଲାଭନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଦଳ ତାମିଲନାଡୁର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମତ ଘୋଷଣା କରିବ। ତିରୁମାଭାଲାଭନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଝୁଲା ରାୟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ VCKର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ କରୁଛି।

