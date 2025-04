RN Ravi: ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ନାରା ଦେବାକୁ ବିବାଦରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିରୋଧୀ କଲେ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ୍

Tamil Nadu Governor In Fresh Controversy: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରଏନ ରବି ଆଉ ଏକ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ମାମଲାଟି ମଦୁରାଇର ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସହିତ ଜଡିତ। ତାଙ୍କୁ ମଦୁରାଇର ତ୍ୟାଗରାଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 'ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ଭାଷଣର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସେ କାମ୍ବ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ କବିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

Controversy does not seem to leave Tamil Nadu Governor RN Ravi. At a recent event at Thiagarajar Engineering College in Madurai, where he was invited as the chief guest, he allegedly asked students to chant 'Jai Shri Ram', while distributing prizes to the winners in a literary… pic.twitter.com/yvDIM5WylN

— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) April 13, 2025