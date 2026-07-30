Add Zee Business As A Preferred Source
App

Chicken Biryani: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ମିଡ଼-ଡେ-ମିଲ୍ ରେ ମିଳିବ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ

Chicken Biryani:ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ୍ ର ମିଡ଼-ଡେ ମିଲ୍ ରେ ମିଳିପାରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:04 PM IST
Chicken Biryani: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ମିଡ଼-ଡେ-ମିଲ୍ ରେ ମିଳିବ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flood Situation In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର! ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ୬ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ପ୍ର
flood situation in odisha1 hr ago
2
Dot Pen Odia Movie2 hrs ago
3
E20 Petrol3 hrs ago
4
Ajinkya Rahane Retirement3 hrs ago
5
MRP Rules India6:28 AM IST