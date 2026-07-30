Chicken Biryani: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ମିଡ଼-ଡେ-ମିଲ୍ ରେ ମିଳିବ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ

Chicken Biryani:ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ସ୍କୁଲ୍ ର ମିଡ଼-ଡେ ମିଲ୍ ରେ ମିଳିପାରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ମିଡ଼-ଡେ ମିଲ୍ ରେ ବିରିୟାନୀ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ସରକାର। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଛୁଆଙ୍କ ଥାଳିରେ ପରସା ଯିବ ଗରମା ଗରମ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ରାଜମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାରେ ସମୟ ସହିତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ,କାମରାଜ ସରକାର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଭାବରେ ପୁନଃନାମିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ, କରୁଣାନିଧି ଯୋଜନାରେ ଅଣ୍ଡା ଯୋଡିଥିଲେ। ଏମ୍.ଜି.ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଏହାକୁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜୟଲଳିତା ସରକାର ସାପ୍ତାହିକ ଅଣ୍ଡା ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ରାଜମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ସେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ସହିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ,ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଟଙ୍କା। ସରକାର ଗହମ ଏବଂ ସୁଜି ଉପମା ସହ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ।
ସେପଟେ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜମୋହନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ନୀତି ଏବଂ ଭାଷା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିନିଯୋଗ। ରାଜମୋହନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବେ। ତେଣୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିବା ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍।