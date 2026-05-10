Vijay Thalapathy: ବିଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମର୍ଥନ, ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ନେବେ ଶପଥ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 10, 2026, 09:38 AM IST

Thalapathy Vijay: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପଥ ଏବେ ପରିଷ୍କାର। ଭିସିକେ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମଏଲ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ବିଜୟ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ପରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଚାରି ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆଜି (୧୦ ମଇ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜୟ: 
ବିଜୟ ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବିଜୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ସକାଳ ୧୦ଟାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ।

ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ବିଜୟଙ୍କୁ ମଇ ୧୩ କିମ୍ବା ତା’ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ବିଧାୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବରୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନଥିଲେ।

ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି
TVK ର ୧୦୭ ବିଧାୟକ, କଂଗ୍ରେସ ର ୫ ଜଣ, ବାମ ଦଳ ର ୪ ଜଣ ଏବଂ VCK ଏବଂ IUML ର ୨ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସହିତ, ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକ। ବିଜୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ମାଗିଥିବାରୁ ଭିସିକେ ମୁଖ୍ୟ ଥୋଲ୍ ଥିରୁମାଭାଲାଭନ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇୟୁଏମଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଡିଏମକେକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଶନିବାର ସକାଳେ ଟିଭିକେ ନେତାମାନେ ଭିସିକେ ଏବଂ ଆଇୟୁଏମଏଲ୍ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଭିସିକେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦଳର ନେତା ଭାନି ଆରାସୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରରେ ଯୋଗଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିଆଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଥୋଲ୍ ଥିରୁମାଭାଲାଭନ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ।

