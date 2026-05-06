Thalapathy Vijay: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ବିଜୟ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶାଇବେ କି ହାତ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବେ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​୧୦୮ ଆସନ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି।

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 06, 2026, 10:06 AM IST

Thalapathy Vijay: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହିଥିବା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବେ ଇତିହାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​୧୦୮ ଆସନ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ)ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ରାଜ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମର୍ଥନ ଲୋଡିଛନ୍ତି।

ମିଳିପାରେ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ !
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଦଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ ୟୁନିଟ୍ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବ। ଭେଣୁଗୋପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଉପସ୍ଥିତିର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଜନାଦେଶ ଏକ 'ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସରକାର' ପାଇଁ ଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍‌କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି।

 

ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଗିରିଶ ଚୋଡାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚୋଡାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛୁ।"

ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ଗଣିତ
୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୧୮ ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ୧୦୮ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଛି। ବହୁମତଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦ ଆସନ କମ୍ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଂଗ୍ରେସ ତାମିଲନାଡୁରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ସରକାରର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

"ଆମେ ଏକା ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ଜିତିଥିଲୁ।"
ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ, "ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏକା ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମାଆ ପରି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।"

ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଗିରିଶ ଚୋଡଙ୍କାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ତାମିଲନାଡୁରେ "ବିଜୟର ଲହର" ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରାବିଡ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା।

Prabhudatta Moharana

