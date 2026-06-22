Add Zee Business As A Preferred Source
App

Tamil Nadu Gas Leak:ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା,ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

Tamil Nadu Gas Leak: ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ୟୁନିଟରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 22, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:59 PM IST
Tamil Nadu Gas Leak:ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା,ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Alireza Beiranvand: ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ଯୁବକ ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ନାୟକ
Alireza Beiranvand7 min ago
2
Odisha news40 min ago
3
Aki’s Harbour1 hr ago
4
Organ Doner1 hr ago
5
pankaj tripathi3 hrs ago