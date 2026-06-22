Tamil Nadu Gas Leak:ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା,ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

Tamil Nadu Gas Leak: ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ୟୁନିଟରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।
ସେପଟେ, ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି (CMRF)ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏ-ହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମାଝୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସହାୟତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ତାଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଦଳ ତିରୁଭଲ୍ଲୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦଳଟି ପୀଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ରେଫ୍ରିଜରେସନ ସିଷ୍ଟମରୁ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟାପିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ୬୭ ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହାୟତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସକୁ ଶୀତଳୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଲିକ୍ ହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା,ଆଖି ଜ୍ୱଳନ, ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତି ଏବଂ ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ସୋମବାର ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଭବନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରବି କହିଛନ୍ତି, "ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ।" ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।" ସେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।