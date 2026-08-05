Brothers Gift Scheme: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା!'ବଦର୍ସ ଗିଫ୍ଟ ସ୍କିମ୍'ରେ ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୮ ଗ୍ରାମର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ସହ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ

Budget 2026: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ "ବ୍ରଦର୍ସ ଗିଫ୍ଟ ସ୍କିମ୍" ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୮ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ ୮୧୨କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ ଉପହାର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ, ଏହା ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ତାମିଲନାଡୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ମେରୀ ୱିଲସନ୍ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ୮ ଗ୍ରାମ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଏକ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସମେତ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟକୁ "ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ"ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏନ.ମେରୀ ୱିଲସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୫ ହଜାର କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲିମ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ୧.୦୫ କୋଟି ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲିମ କବରସ୍ଥାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ୩୪ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ସେ ଜାତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା (NEET) ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୁରୁଣା ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ୱିଲସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
AI ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା: ଡକ୍ଟର ଏନ. ମେରୀ ୱିଲସନ୍ କହିଛନ୍ତି,"ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ୧୦ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୫.୫୦ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି।"
ଏଆଇ (AI) ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ତାମିଲନାଡୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୩୧ ସୁଦ୍ଧା,ରାଜ୍ୟ ସାରା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ITI) ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ୫୦୦,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଦକ୍ଷତାରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।