Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Brothers Gift Scheme: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା!ବଦର୍ସ ଗିଫ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୮ ଗ୍ରାମର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ସହ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ

Brothers Gift Scheme: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା!'ବଦର୍ସ ଗିଫ୍ଟ ସ୍କିମ୍'ରେ ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୮ ଗ୍ରାମର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ସହ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ

Budget 2026: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 05, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:48 PM IST
Brothers Gift Scheme: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା!'ବଦର୍ସ ଗିଫ୍ଟ ସ୍କିମ୍'ରେ ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୮ ଗ୍ରାମର ଗୋଲ୍ଡ କଏନ ସହ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ସରିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,କ୍ଷମା ମାଗିଲେ
2
3
4
5