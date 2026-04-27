Vijay Thalapathy: ବିଜୟ ତଲପତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଏହି ଆବେଦନ

Vijay Thalapathy: ସୋମବାର ଦିନ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିନେତା-ରାଜନେତା ଯୋଶେଫ ବିଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ସତ୍ୟପାଠରେ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକାଶନର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୟ ଭି. ଗଙ୍ଗାପୁରୱାଲା ଧର୍ମାଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଅରୁଲ ମୁରୁଗାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଚେନ୍ନାଇ ନିବାସୀ ସାଂସଦ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟଙ୍କ ପେରାମ୍ବୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ୨୬ ସତ୍ୟପାଠରେ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀକୁ ଦମନ ଏବଂ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆବେଦନକାରୀ ଆୟକର ବିଭାଗ, କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମେତ ବହୁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଗିଥିଲେ, ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟପାଠରେ ବିରୋଧାଭାସୀ ପ୍ରକାଶ ରହିଛି। ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଏପରି ପ୍ରକାଶ ଭ୍ରାମକ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରିପୋର୍ଟିଂର ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆବେଦନରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ହସ୍ତାନ୍ତର ସମେତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ।
ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୩୩A ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ ଭୋଟରଙ୍କ ସୂଚନା ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୯(୧)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷିତ। ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସମୟସୀମା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଦେଇ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତି ଉପରେ ସମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ପୃଥକ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହି ମାମଲାରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ରେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶପଥପତ୍ରରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅପ୍ରକାଶିତ ରହିଛି।
ବିଜୟ, ଯିଏ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ତାମିଲାଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚେନ୍ନାଇର ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତିରୁଚି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି।
