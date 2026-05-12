Tamilnadu Politics: ପୁଣିଥରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କଲେ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ...କହିଲେ

Tamilnadu Politics: ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ତିରୁଚି ସିଟି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାମିଲନାଡୁର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ "ବିକୃତ" କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା
Trending Photos
Tamilnadu Politics: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅଭିନେତା ତଲପତି ବିଜୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିରୋଧାଭାସୀ ବୟାନବାଜି ଏବେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ପୁଣି ଥରେ, ଉଦୟନିଧିଙ୍କ କିଛିଟା ବୟାନ ନିଆଁ ଲଗେଇଛି। ଡିଏମକେ ବିଧାୟକ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ପୁଣି ଥରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମୂଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରୁଥିବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମୂଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେପି ତୁରନ୍ତ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା, ମୁଖପାତ୍ର ସିଆର କେଶବନ ଏହାକୁ "ବିଷାକ୍ତ ବୟାନବାଜି" ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ମୁଖପାତ୍ର ସିଆର କେଶବନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏ ବିଭାଜନକାରୀ ଘୃଣା ରାଜନୀତି ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପବିତ୍ର ସେଙ୍ଗୋଲକୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ଗତ ତିନୋଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି, ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବହିଷ୍କାର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ବୟାନବାଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଉଦୟନିଧି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ କୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କଠୋର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ତିରୁଚି ସିଟି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାମିଲନାଡୁର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ "ବିକୃତ" କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ବିଚାରପତି ଏସ. ଶ୍ରୀମତୀ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ "ଘୃଣା ଭାଷଣ" ବର୍ଗରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତାର କରି ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିଚାରପତି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କେବଳ ବିରୋଧ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ମୂଳପୋଛ କିମ୍ବା ମୂଳରୁ କାଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତାମିଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଟି 'ସନାତନ ଏଥିରାପ୍ପୁ' (ସନାତନର ବିରୋଧ) ନୁହେଁ ବରଂ 'ସନାତନ ଓଝିପ୍ପୁ' (ସନାତନର ବିଲୋପ) ବୋଲି ଥିଲା।
Also Read: Panchank Yog: ଶୁକ୍ର ଶନି ମିଶି ଗଠନ କରିବେ ପଞ୍ଚକ ଯୋଗ, ୧୨ ମେରୁ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କର ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ
Also Read: LPG Cylinder Booking: LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍