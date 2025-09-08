India Usa Relation: ଭାରତ ଉପରେ ବଢିପାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାରିଫ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଏହି ସଂକେତ

Trending Photos
India Usa Relation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ନରମ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛି। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେସାଣ୍ଟ ରୁଷରୁ ତେଲ କ୍ରୟକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ରୁଷ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ପରି ଏହାର ତୈଳ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ଆର୍ଥିକ ପତନ ଆଣିପାରେ। ଯାହା ପୁଟିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ।
ଆମେରିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ଉପରେ। ରବିବାର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରୁଷ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଯେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ କିମ୍ବା ରୁଷ ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ?" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରୁଷ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲଗାଇପାରିବେ। ଅଧିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାର୍ଜ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ରୁଷ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏହା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ।
ବେସାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରୁଷ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ୟୁରୋପରେ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ରୁଷ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଉଭୟଙ୍କ କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରୁଷ ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ପାଇଛି।