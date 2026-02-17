Tarique Rahman: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାରିକ ରହମାନ, ଭାରତରୁ ଯିବେ ଏହି ନେତା...

Advertisement
Tarique Rahman: ବାଂଲାଦେଶର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ ରହମାନ। ତାରିକ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଗତ ୧୭ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଦେଶ ବାହାରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ, ଢାକା ରାଜନୀତି ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

Feb 17, 2026, 07:28 AM IST

ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଏକ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଏବଂ ଅଟଳ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବ।

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି:
କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, BNP ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ​​BNP ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁରନ୍ତ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼, ଅଧିକ ବିବିଧ ସମ୍ପର୍କ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସହଭାଗୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରହମାନ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ତୀସ୍ତା ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କଠିନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସହିତ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି।

ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତ:
ତଥାପି, ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆଡକୁ ଗତି କରିଛି। ପୂର୍ବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଏନପିର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ, BNP ତାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜି ହ୍ରାସ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପରେ, ତାରିକ ରହମାନ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ରାୱଲପିଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, BNP ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ତାରିକ ରହମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ତାରିକ ରହମାନ ଏକ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ତଥାପି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ପାରସ୍ପରିକ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗଭୀର ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଏବଂ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ BNPର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ:
ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ​​ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ, 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ​​ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଜମାତ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି (NCP) ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ (ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ହସିନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରେ କ୍ରୋଧିତ) BNP ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ରିହାତି ନଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇପାରେ।

ଜମାତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାକିସ୍ତାନ-ସମର୍ଥକ ପକ୍ଷପାତିତା ଇସଲାମାବାଦ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଟିଳ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏବେ କେବଳ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଂଲାଦେଶର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାକୁ ପଡିବ।

