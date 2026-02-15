Tarique Rahman's Oath Ceremony:ତାରିକଙ୍କ ଶପଥକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ! କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ କୁଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା

Trending Photos
Tarique Rahman's Oath Ceremony: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ BNP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। 17 ବର୍ଷର ନିର୍ବାସନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ରହମାନ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାଜନକ ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା। ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ୍, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ସାଉଦି ଆରବ, ତୁର୍କୀ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ବ୍ରୁନେଇ, କତାର, ମାଲେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ ଏବଂ ଭୁଟାନର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ତଥାପି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଂଲାଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପରେ, BNP ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ BNP ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁରନ୍ତ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୃଢ଼, ଅଧିକ ବିବିଧ ସମ୍ପର୍କ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସହଭାଗୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରହମାନ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ତୀସ୍ତା ଜଳ ବଣ୍ଟନ, ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କଠିନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ସହିତ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି।
ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତ
ତଥାପି, ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଆଡକୁ ଗତି କରିଛି। ପୂର୍ବ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଏନପିର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ, BNP ତାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜି ହ୍ରାସ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପରେ, ତାରିକ ରହମାନ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଲ୍ଲୀ କିମ୍ବା ରାୱଲପିଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ବାଂଲାଦେଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, BNP ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ତାରିକ ରହମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ତାରିକ ରହମାନ ଏକ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ପାରସ୍ପରିକ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗଭୀର ରହିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଢାକା ଗସ୍ତ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା, ଏବଂ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ BNPର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଧାର ହେବ।
ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ, 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଜମାତ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି (NCP) ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ (ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ହସିନାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରେ କ୍ରୋଧିତ) BNP ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ରିହାତି ନଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇପାରେ।
ଜମାତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାକିସ୍ତାନ-ସମର୍ଥକ ପକ୍ଷପାତିତା ଇସଲାମାବାଦ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଟିଳ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏବେ କେବଳ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଂଲାଦେଶର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାକୁ ପଡିବ।