Train catches Fire: ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ୟେଲାମାଞ୍ଚିଲିରେ ଟାଟାନଗର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁଇଟି କୋଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି କୋଚରେ ମୋଟ ୧୫୮ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। B1-M2 କୋଚରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେ

B1-M2 କୋଚରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନର B1 ଏବଂ M2 କୋଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଉଭୟ କୋଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟେସନ ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବଗିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶାଖାପାଟଣା-ବିଜୟୱାଡା ରୁଟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

