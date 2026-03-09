Team India: ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

Trending Photos
Team India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 96 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। "ଡିଫିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି... ରିପିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି" ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 255 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 256 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ 19 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 159 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଏବଂ ତିନି ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତୀୟ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାରତ ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ତିନିଥର ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ହେବାର ଗର୍ବର ଗୌରବ ପାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି। ଏହା ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗର୍ବର ଏକ ଉତ୍ସ। ଏହା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତିଭାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ସମଗ୍ର ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ସାମୂହିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଏପରି ଗୌରବମୟ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହା କହିଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ! ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ! ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କ୍ଷମତା, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!"
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସଲାମ କଲେ
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଏ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ...!! ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା #TeamIndiaକୁ ସଲାମ। ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତୁମର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହସିକ ଖେଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛି। ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୁଣି ଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ! ଆମର 'ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ'କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବିଶେଷକରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରଫି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆନନ୍ଦର ଆଉ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ବିଜୟ!"
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ବିଜୟ! ଆଜି, ଆକାଶ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା। ୧.୪୫ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ! ବିଶ୍ୱ ପରିଭାଷିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ!"
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ।
ନୀତିଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିହାରର ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଶ୍ରୀ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଏହି ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପରି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଦେଶକୁ ଗର୍ବ ଆଣିବା ଜାରି ରଖିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛୁ।"
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏହା କହିଛନ୍ତି:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ! ଆଜି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ତୁମର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି।" ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ! ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି!"
ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଏବଂ ଶଶି ଥରୁର ଏହିପରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "#T20WorldCup ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି, 1.4 ବିଲିୟନ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଦଳକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଫାଇନାଲର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଶାନ କିଷାନ ଏକ ନୀରବ ନାୟକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି।" ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ) ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର 70ତମ ଜନ୍ମଦିନର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ #ICCT20WorldCup2026 ପାଳନ କରୁଛି! ଏବଂ ମୋର ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ ହିରୋ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ!" ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକ?