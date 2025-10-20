Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2969155
Zee OdishaOdisha National-International

୩୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, କାହିଁକି ତେଜସ୍ୱୀ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?

ଗତ ଥର ୧୪୪ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା RJD ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସହ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ମୋଟ ୩୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:58 PM IST

Trending Photos

୩୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, କାହିଁକି ତେଜସ୍ୱୀ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୧୪୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) । ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ଥର ୧୪୪ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା RJD ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସହ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ମୋଟ ୩୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ୪୧ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ପୁନଃପ୍ରକଟ କରିଛି RJD । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ମେହେଟ୍ଟା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ୟୁସୁଫ୍ ସଲାହୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚୌପାଲ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ।

ଜେହାନାବାଦ ବିଧାୟକ ସୁଦୟ ଯାଦବଙ୍କ ଆସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସୁଦୟ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜେହାନାବାଦ ବଦଳରେ ଏଥର କୁର୍ଥାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାଲା ପୁଷ୍ପମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ବାହୁବଳୀ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଓସାମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଘୁନାଥପୁରରୁ ବିଧାୟକ ହରିଶଙ୍କର ଯାଦବଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଛି । ସେହିପରି ଧାଉରିଆରୁ ବିଧାୟକ ଭୂଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆରଜେଡିର ଯୁବ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦିନରାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିଛି ଆରଜେଡି ।

ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ପକ୍ଷ ବଦଳାଇ ଏନଡିଏରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଚେତନ ଆନନ୍ଦ, ବିଭା ଦେବୀ, ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ନୀଲମ ଦେବୀ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବୀର ।

Add Zee News as a Preferred Source

ନିକଟରେ AIMIM ଛାଡି RJDରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଚାରି ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣକୁ ଟିକେଟ ମିଳିଛି। ଜୋକିହାଟ ବିଧାୟକ ଶାହନୱାଜ ଆଲମ, RJDର ପ୍ରବୀଣ ନେତା ତସଲିମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ, ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କୋଚାଧାମନର ମହମ୍ମଦ ଇଜହାର ଅସଫି, ବୈସିର ରୁକାନୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ବାହାଦୁରଗଞ୍ଜର ଅଞ୍ଜାର ନଇମିଙ୍କୁ ଟିକେଟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

RJDର 143 ଆସନ ତାଲିକାରେ ମୋଟ 24 ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 18 ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯାଇଛି।

Also Read- Delhi AQI: ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 334 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଅଧିକ

Also Read- Gold-Silver Price Drop: ଖୁସି ଖବର, ହଠାତ୍ ୧୭ ହଜାର ଶସ୍ତା ହେଲା...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

delhi AQI
Delhi AQI: ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 334 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଅଧିକ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Narendra Modi
PM Narendra Modi: ଯିଏ ନିଜ ଦମରେ ଲଢେଇ କରେ, ତାର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Diwali
Diwali Wish: ଦୀପାବଳିରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Bus service
Bus Service: ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଗଡ଼ିବନି ବସ, ସୂଚନା ଦେଲା କୃଟ