/Minister Removed: ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ...

Minister Removed: ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ହଟାଇବା ନେଇ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ. ରେଭନ୍ଥ ରେଡ୍ଡୀ ସୁରେଖାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଇବା ନେଇ ସୁପାରିସ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶିବ ପ୍ରତାପ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି।
ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ବିବାଦ
କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଷ୍ମିତାଙ୍କ କିଛି ସାର୍ବଜନୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପାର୍କଲର ବିଧାୟକ ରେଭୁରି ପ୍ରକାଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
Telangana Minister Konda Surekha has been officially sacked from Chief Minister A. Revanth Reddy’s Cabinet. pic.twitter.com/m1aC38nKQj
— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 3, 2026
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନିକଟରେ ପାର୍କଲରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ଥ ରେଡ୍ଡୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ରେଭୁରି ପ୍ରକାଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
‘କୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ’କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ସୁଷ୍ମିତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ‘କୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ’ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦଳର ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ
କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିସ ପଠାଯିବା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ-ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।