Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /Minister Removed: ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ...

Minister Removed: ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ...

କୋଣ୍ଡା ସୁରେଖାଙ୍କ ଝିଅ ସୁଷ୍ମିତାଙ୍କ କିଛି ସାର୍ବଜନୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ପାର୍କଲର ବିଧାୟକ ରେଭୁରି ପ୍ରକାଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:46 PM IST
Minister Removed: ହଠାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AAP ନେତା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍
2
3
4
5