Vodafone Idea: ହଜିଯିବ କି Vodafone Idea...ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ୫୦ ହଜାର କୋଟିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ...

Zee OdishaOdisha National-InternationalVodafone Idea: ହଜିଯିବ କି Vodafone Idea...ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ୫୦ ହଜାର କୋଟିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 03, 2026, 08:18 PM IST

Vodafone Idea: ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସବୁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସିମ୍ କାର୍ଡ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭୋଡାଫୋନ୍ ଏବଂ ଆଇଡିଆ ମିଶି Vi ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଉଳି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। Vi ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଗନାଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି, ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ, ଆଦାନୀ ଏବଂ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବିଡ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। 

ଭୋଡାଫୋନ୍ ୨୦୧୬ରେ ଏହାର ପତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଜିଓକୁ ମାଗଣା ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶୁଳ୍କ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ମାଗଣା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତା'ପରେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଏବଂ ଆଇଡିଆ ଜିଓ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ହୋଇ Vi ଗଠନ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୮ରେ Vi ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏହାର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ AGR (ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ଗ୍ରସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ) ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, କମ୍ପାନୀର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନାଦେୟ ବକେୟା ଏବଂ ସୁଧ କମ୍ପାନୀକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା। ଏହାର 4G ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ 5G ରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା।

50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇପାରିବ?
ଡୁବିଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଏହି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିବ?

JSW ଗ୍ରୁପର ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି। JSW ଗ୍ରୁପ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟିଲ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଏବେ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ।

ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଗୌତମ ଆଦାନୀ 5G ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଦାନୀ ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପରେ ଆଦାନୀ ବନାମ ଅମ୍ବାନୀ ହେବ।

ବିର୍ଲାର ଅଂଶଧନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି?
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯଦି Vi ରେ ୫୦ ହଜାର କୋଟିର ନିବେଶ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଅଂଶଧନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ନିବେଶ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଧନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ବିର୍ଲା ମାଲିକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହ-ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିବେ।

ଭାରତକୁ Vi ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି?
ସାଧାରଣତଃ, ଦେଶରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଟି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଭାରତରେ କେବଳ ୩ଟି ଘରୋଇ ଏବଂ ୧ଟି ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଛି: Jio, Vi, Airtel, ଏବଂ BSNL। ତଥାପି, ଯଦି Vi ଭୁଶୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ Jio ଏବଂ Airtel ଲାଭବାନ ହେବେ। ତଥାପି, Vi ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯେ Vodafone ଏବଂ Idea ବଞ୍ଚି ରହିବେ ନା ଏହି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ।

