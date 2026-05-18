Mexico News:ମେକ୍ସିକୋରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ୧୦ ମୃତ

Mexico News: ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ଦିନ,ପୁଏବଲା ରାଜ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଏବଲାର ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ତେହୁଇଟିଜିଙ୍ଗୋ ପୌରପାଳିକାରେ ଘଟିଛି।
ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଜ୍ଞାତ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅବାଧ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ପୁରୁଷ, ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳକ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଚାଳନା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ, ମେକ୍ସିକୋ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପଳାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଘନିଷ୍ଠ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି।