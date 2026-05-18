Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3220895
Zee OdishaOdisha National-InternationalMexico News:ମେକ୍ସିକୋରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ୧୦ ମୃତ

Mexico News:ମେକ୍ସିକୋରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ୧୦ ମୃତ

Mexico News: ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ଦିନ,ପୁଏବଲା ରାଜ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 18, 2026, 08:53 AM IST

Trending Photos

Mexico News:ମେକ୍ସିକୋରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼, ୧୦ ମୃତ

Mexico News: ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରବିବାର ଦିନ,ପୁଏବଲା ରାଜ୍ୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୁଏବଲାର ସାର୍ବଜନୀନ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ତେହୁଇଟିଜିଙ୍ଗୋ ପୌରପାଳିକାରେ ଘଟିଛି।

ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଜ୍ଞାତ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅବାଧ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଜଣ ପୁରୁଷ, ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳକ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିଚାଳନା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ, ମେକ୍ସିକୋ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସଂଘୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପଳାୟନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଘନିଷ୍ଠ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି,କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ
US Idaho Plane Crash News
US Idaho Plane Crash News: ମଝି ଆକାଶରେ ଆମେରିକାର ୨ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ମରଣ ମୁହଁର
Kerala CM VD Satheesan Oath
Kerala CM VD Satheesan Oath: କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭି.ଡି.ସ
OCA
ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମୁଲ୍ଲିକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍
top 10 news today
Top 10 News: ଆସିଲା କେରଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ତାଲିକା, ପ୍ଲେଅଫ୍‌କୁ ଗଲା RCB ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର