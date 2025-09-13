Terrible accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା! ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

Terrible accident: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Terrible accident: ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଣ୍ଟେନର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟେନରଟି ହାସନରୁ ହୋଲେନାରସିପୁର ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାସନର ଡେପୁଟି କମିଶନର କେଏସ ଲତା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ HIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୭ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋସାଲେ ହୋସାଲିରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କଣ୍ଟେନରଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Deeply shocked and anguished by the horrific incident in Hassan district where a speeding truck ran over a Ganesh Visarjan procession, killing 8 people and leaving over 25 seriously injured.
Such reckless acts are unforgivable. My heartfelt condolences to the bereaved families… pic.twitter.com/8ftTEa8Uy4
— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) September 12, 2025
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହାସନରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ ଲରି ଧକ୍କାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବାର ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଆହତମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବେ।
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅತೀವ ದುಃಖವಾಯಿತು.
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ…
— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) September 12, 2025
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଭଗବାନ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।