 Terrible accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା! ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2920441
Zee OdishaOdisha National-International

Terrible accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା! ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

Terrible accident: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:11 PM IST

Trending Photos

Terrible accident: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା! ଗଣେଶ ଭସାଣି ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ...

Terrible accident: ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଣ୍ଟେନର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟେନରଟି ହାସନରୁ ହୋଲେନାରସିପୁର ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ  ୨୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାସନର ଡେପୁଟି କମିଶନର କେଏସ ଲତା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କୁ HIMS ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୭ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋସାଲେ ହୋସାଲିରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟେନର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କଣ୍ଟେନରଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଣ୍ଟେନର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି: 
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହାସନରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ ଲରି ଧକ୍କାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବାର ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଆହତମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବେ।

 

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ X ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଭଗବାନ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Modi
PM Modi: ୨୭ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha Premier League 2025
Odisha Premier League 2025: ଏହିଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଗ ନେଉ
puri news
Puri News: ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
PM Modi
PM Modi: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ମଣିପୁର ଗସ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ?
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
;