Accident News: ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ଟା ସମୟରେ କୋଟୱାର ଦୀପୁ ମୋଡ଼ ନିକଟରେ ଅନେକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ, ଇ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡିଭାଇଡର୍ ଭାଙ୍ଗି ମାଡି ଆସିଥିଲା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 04:25 PM IST

Accident News: ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ ଏକକାଳୀନ ଆଠରୁ ଅଧିକ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଏକ ଇ-ରିକ୍ସାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡିଏସପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ। ବିହାରର ମୋତିହାରୀ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୋଟୱାର ଦୀପୁ ମୋଡ଼ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ଏକାଧିକ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।  ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ଟା ସମୟରେ କୋଟୱାର ଦୀପୁ ମୋଡ଼ ନିକଟରେ ଅନେକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ, ଇ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଡିଭାଇଡର୍ ଭାଙ୍ଗି ମାଡି ଆସିଥିଲା । ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

