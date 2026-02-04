Terrible Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୫ ଜଣଙ୍କର ଗଲା ଜୀବନ...

ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍କୁ ସିଧା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Terrible Accident: ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବ୍ରାଜିଲର ଆଲାଗୋଆସ୍ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୬୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏକ ମୋଡ଼ ନେବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳା ସମେତ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍କୁ ସିଧା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ପରୀକ୍ଷା ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଛି। ବାହିଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜେରୋନିମୋ ଟେକ୍ସେରା X ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। "ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଜୀବନହାନି, ଆଘାତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି," ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୪ରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।