Terrifying Landslide: ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ: ସେକେଣ୍ଡରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ୨୪ ମୃତ; ୧୪ ନିଖୋଜ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ..

Terrifying Landslide: ନେପାଳରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରକୃତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ୩ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ଭୂକ୍ଷୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନେପାଳର ଅନେକ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟାବହ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
A massive landslide has struck Nepal and the footage is hard to believe
It looks like an entire mountain collapsed in seconds pic.twitter.com/P3vUPZMj6X
— Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026
ସେକେଣ୍ଡରେ ଧସିଗଲା ପାହାଡ଼
ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଧସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାଟି ଓ ମଲବା ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ସହ ଗଛ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ମଲବା ଭିତରେ ମିଶିଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମନାଙ୍ଗ, ମ୍ୟାଗ୍ଦି, ବାଗ୍ଲୁଙ୍ଗ, ପର୍ବତ ଓ ପାଲ୍ପା ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗଣ୍ଡକୀ ପ୍ରଦେଶର ବାଗ୍ଲୁଙ୍ଗରେ ୧୦ ଜଣ, ମ୍ୟାଗ୍ଦିରେ ୬ ଜଣ ଏବଂ ମନାଙ୍ଗରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି। ଲୁମ୍ବିନୀ ପ୍ରଦେଶର ପାଲ୍ପାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଧନୁଷା ଜିଲ୍ଲାର ମିଥିଲା ନଗରପାଳିକାରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଫସି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
Kathmandu, Nepal: Four bodies have been recovered so far from the Himlung Himal avalanche site as the Nepal National Mountain Guide Association (NNMGA) continues its search and rescue operation.
The rescue team recovered the bodies of Birendra Gurung and Ghan Shyam Rai today, a…
— ANI (@ANI) September 28, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ୧୪ ଜଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନାଙ୍ଗରେ ୧୦, ମ୍ୟାଗ୍ଦିରେ ୩ ଏବଂ ବାଗ୍ଲୁଙ୍ଗରେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲାମଜୁଙ୍ଗରେ ୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାଗ୍ଲୁଙ୍ଗ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ଦିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କାଳୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା
ନେପାଳର ଜାତୀୟ ବିପଦ ଝୁମ୍ପ ହ୍ରାସ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନୁସାରେ କାଳୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ନାରାୟଣୀ ଓ ତିନାଉ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବନ୍ୟା, ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ଭୂକ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପ୍ରାୟ ୭୪୭ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୪୩ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୫୧ଟି ଘର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୪୩୫ ପରିବାରର ୧୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗଣ୍ଡକୀ ପ୍ରଦେଶର ପର୍ବତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୬ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ୧୬୨ ପରିବାରର ୫୪୦ ଜଣ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ପୋଲ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ୬ଟି ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଉ ୨ଟି ପୋଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ୩ଟି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ୧୫ଟି ପଶୁଶାଳା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୪୪ଟି ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୩ଟି ଦୁଇଚକିଆ ଓ ୧୫ଟି ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
କାଳୀ ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ସ୍ୟାଙ୍ଗଜା ଓ ଗୁଲ୍ମିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ଭାସିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ପରେ ସ୍ୟାଙ୍ଗଜାର ବେଲଟାରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ୧୪୪ ମେଗାୱାଟ୍ କାଳୀ ଗଣ୍ଡକୀ ‘ଏ’ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମିର୍ମି ବନ୍ଧର ସମସ୍ତ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ମ୍ୟାଗ୍ଦିର ଦାନା ଓ ପର୍ବତର କୁଶ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୨୨୦ କିଲୋଭୋଲ୍ଟ କାଳୀ ଗଣ୍ଡକୀ କରିଡର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନର ୨୧ ଓ ୨୨ ନମ୍ବର ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। କୁଶ୍ମା-ନ୍ୟୁ ବୁଟୱାଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ୩୫୮.୨ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନୀଲଗିରି ଓ ରାଘୁଘାଟ ସମେତ ଅନେକ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ମନାଙ୍ଗରେ ହିମସ୍ଖଳନ, ୨ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମନାଙ୍ଗର ନାରଫୁ ଅଞ୍ଚଳର ହିମଲୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟି ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୯ ଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀ ଓ ୧୩ ଜଣ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ ୨୨ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ନାରଫୁର ଫୁ ଗାଁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ନେପାଳର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ତାହା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି।