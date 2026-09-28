Add Zee Business As A Preferred Source
App

Terrifying Landslide: ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ: ସେକେଣ୍ଡରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ୨୪ ମୃତ; ୧୪ ନିଖୋଜ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ..

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଧସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାଟି ଓ ମଲବା ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ ସହ ଗଛ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ ମଲବା ଭିତରେ ମିଶିଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 28, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:40 PM IST
Terrifying Landslide: ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ: ସେକେଣ୍ଡରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ୨୪ ମୃତ; ୧୪ ନିଖୋଜ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ..
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Food Adulteration: ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ,୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆ
2
3
4
5