Terrorist attack alert : ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା, ହାଇଆର୍ଲଟ ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ସତର୍କତା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:33 AM IST

Terrorist attack alert : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଲାଲକିଲ୍ଲା ସମ୍ମୁଖରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ସତର୍କତା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି।

ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି
ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏହା ପରେ, ଶନିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକର କିଛି ଅଂଶ ସାମିଲ ରହିଛି।

ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ 
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ବୋମା ଧମକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା (LeT) ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମନ୍ଦିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନଗୁଡିକରେ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (IED) ବ୍ୟବହାର କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦର ଏକ ମସଜିଦରେ ଫେବୃଆରୀ 6 ରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ମନିଟରିଂ ବୃଦ୍ଧି କରି, ଯାନବାହାନ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରି ନଜର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, କୁକୁର ଦଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧୦, ୨୦୨୫ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

Terrorist attack alert : ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା, ହାଇଆର୍ଲଟ ଜାରି
