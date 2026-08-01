Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜାମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମ୍‌ଲା; ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ

କୁଲଗାମରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁଇ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 01, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:04 AM IST
ଜାମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମ୍‌ଲା; ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
Image Credit: ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Floods: ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଏହି ନଦୀ...
2
3
4
5