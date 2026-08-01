ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମ୍ଲାରେ ୨ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗୁରୁତର ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କୀ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି ।
କୁଲଗାମରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁଇ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗତ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୨୨ ଜୁଲାଇରେ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୁଲଗାମରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀରରେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮, ୨୦୨୪ରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଶୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲାର ୱାଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିହାରର ବାଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅଶୋକ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଲିନ ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିପାତ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲଜି ସିହ୍ନା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ କାପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯଦିଓ ସେ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏପରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର।