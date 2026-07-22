Add Zee Business As A Preferred Source
App

କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ; ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ

Anantnag terror attack: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଏକ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣର ବିବରଣୀ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଏଠାରେ ଅଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 22, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:02 PM IST
କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ; ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ
Image Credit: ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିରନ୍ତର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା, ଭିଡ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ
cm mohan charan majhi1 hr ago
2
DMRC2 hrs ago
3
neet paper leak2 hrs ago
4
Central Reserve Police Force2 hrs ago
5
Indian Army5:21 AM IST