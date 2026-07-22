କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ; ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ

Anantnag terror attack: ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର କୋକେରନାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି । ହୋଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି । ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ ଆଉ ସେହିସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଲଟା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଆଶିକ୍ ହୁସେନ । ସେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ (IRP)ର ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଗୁଳି ଚାଳନା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଆଶିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସହୀଦ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।
ଫାୟାରିଂ ଘଟଣାରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG)ର ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତ ଅଛି ତାହା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ଆତଙ୍କବାଦ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।
ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର କୋକେରନାଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିରନ୍ତର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯାନ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।
ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପତ୍ୟକାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ।